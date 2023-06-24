Путин подписал закон об аресте до 30 суток за нарушение военного положения

Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за нарушение режима военного положения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, КоАП дополняется статьёй 20.51, согласно которой нарушение режима влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток; на должностных лиц — до двух тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток. Если же нарушение было совершено с использованием автомобиля, то наряду со штрафом возможна конфискация транспортного средства.

Отметим, что сейчас военное положение введено в четырёх регионах страны — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.