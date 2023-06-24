Путин подписал закон о штрафах для госслужащих за зарубежные мессенджеры

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о штрафах за использование зарубежных мессенджеров госслужащими и финансовыми организациями. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, КоАП дополняется статьёй 13.11.2, согласно которой нарушение закона влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 700 тысяч рублей. Важно отметить, что за пользование иностранными мессенджерами в личных целях госслужащих никто штрафовать не будет.

Напомним, что в настоящее время Роскомнадзор относит к иностранным, в частности, такие мессенджеры, как WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*), Skype, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, Microsoft Teams и китайский WeChat.

Ранее уже сообщалось, что в России не обсуждается блокировка одного из популярных мессенджеров WhatsApр. Кроме того, пользователям не стоит беспокоиться по поводу изменений в условиях выхода в Интернет. Как уточнил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, также в настоящее время не обсуждается никаких входов в Сеть по паспорту.