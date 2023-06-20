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20 июня, 08:23

В России не планируют ограничивать мессенджеры для личного общения россиян

Шадаев: Планов ограничения мессенджеров для личного общения россиян нет

Планов о том, чтобы ограничить личное общение россиян в мессенджерах, нет. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Никаких планов ограничения мессенджеров для личного общения нет", — сказал он на форуме CNews Forum "Кейсы и опыт IТ-лидеров".

Назван самый популярный мессенджер в Москве

Назван самый популярный мессенджер в Москве

Ранее уже сообщалось, что в России не обсуждается блокировка одного из популярных мессенджеров WhatsApр. Кроме того, пользователям не стоит беспокоиться по поводу изменений в условиях выхода в Интернет. Как уточнил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, в настоящее время не обсуждается никаких входов в Сеть по паспорту.

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Николь Вербер
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