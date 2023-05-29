Назван самый популярный мессенджер в Москве

В тройку самых популярных мессенджеров у жителей Москвы вошли Telegram, WhatsApp и Viber, при этом первый продолжает наращивать своё лидерство. Из интересных тенденций — москвичи всё чаще выбирают мессенджеры именно для звонков. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа мобильного интернет‑трафика с помощью инструментов Big Data.

Так, выяснилось, что в столичном регионе трафик в мессенджерах за первые четыре месяца 2023 года увеличился в три раза: в Telegram он вырос в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, в WhatsApp — на 86%. Замыкает тройку Viber, интерес к которому увеличился на 12%.

Количество звонков в Telegram выросло за год в 2,5 раза, а в WhatsApp звонили на 76% больше. Unsplash

"Абоненты всё чаще выбирают мессенджеры для голосового общения. Количество звонков в Telegram выросло за год в 2,5 раза. В WhatsApp звонили на 76% больше, чем в прошлом году, а число видеовызовов увеличилось на 72%", — говорится в исследовании компании.

При этом эксперты уточнили, что голосовые вызовы в мессенджерах требуют больше ресурсов сети, чем отправка сообщений.