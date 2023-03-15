Трафик Telegram среди россиян увеличился в три раза

В 2022 году трафик мессенджера "Телеграм" вырос среди россиян в три раза по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил в среду глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания Комитета Госдумы по информационной политике.

"Если мы берём структуру того, как изменился трафик за год, то мы видим, что доля трафика существенно выросла у соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". По "Телеграму" мы видим, что трафик вырос в три раза", — приводит его слова РИА "Новости".