Трафик Telegram среди россиян увеличился в три раза
Глава Минцифры Шадаев заявил о росте трафика Telegram среди россиян в три раза в 2022 году
В 2022 году трафик мессенджера "Телеграм" вырос среди россиян в три раза по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил в среду глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания Комитета Госдумы по информационной политике.
"Если мы берём структуру того, как изменился трафик за год, то мы видим, что доля трафика существенно выросла у соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". По "Телеграму" мы видим, что трафик вырос в три раза", — приводит его слова РИА "Новости".
А вот по части пользовательских видео у нас, к сожалению, пока ситуация не очень хорошая, отметил министр. Значимого роста трафика по видеохостингу Rutube, со слов Шадаева, не наблюдается, зато пользовательские видео активно развиваются во "ВКонтакте".
Ранее Лайф рассказывал, что переход по вредоносной ссылке является одним из популярных способов кражи аккаунтов в мессенджере "Телеграм", а в январе этого года подобная активность увеличилась в 37 раз. Эксперты рекомендовали в целях предосторожности выставить в мессенджерах максимальные настройки приватности. Кроме того, они посоветовали игнорировать входящие от незнакомцев звонки.