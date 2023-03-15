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15 марта, 12:13

Трафик Telegram среди россиян увеличился в три раза

Глава Минцифры Шадаев заявил о росте трафика Telegram среди россиян в три раза в 2022 году

В 2022 году трафик мессенджера "Телеграм" вырос среди россиян в три раза по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил в среду глава Минцифры Максут Шадаев в ходе заседания Комитета Госдумы по информационной политике.

"Если мы берём структуру того, как изменился трафик за год, то мы видим, что доля трафика существенно выросла у соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". По "Телеграму" мы видим, что трафик вырос в три раза", приводит его слова РИА "Новости".

А вот по части пользовательских видео у нас, к сожалению, пока ситуация не очень хорошая, отметил министр. Значимого роста трафика по видеохостингу Rutube, со слов Шадаева, не наблюдается, зато пользовательские видео активно развиваются во "ВКонтакте".

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Ранее Лайф рассказывал, что переход по вредоносной ссылке является одним из популярных способов кражи аккаунтов в мессенджере "Телеграм", а в январе этого года подобная активность увеличилась в 37 раз. Эксперты рекомендовали в целях предосторожности выставить в мессенджерах максимальные настройки приватности. Кроме того, они посоветовали игнорировать входящие от незнакомцев звонки.

Обложка ©

Unsplash

Марина Калегина
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