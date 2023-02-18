Россиянам рассказали, в каком популярном мессенджере обосновались мошенники

Мошенники во второй половине 2022 года стали гораздо чаще использовать мессенджеры. Связано это с ростом популярности таких приложений у россиян. За прошлый год конфиденциальные данные были скомпрометированы в 64% атак на частных лиц. Доверчивые пользователи пострадали и финансово. Так, после массового перехода в Telegram многие столкнулись с атаками, направленными на кражу учётных записей и последующий угон аккаунтов. Эксперты отмечают, что эта сфера афер сложно поддаётся выявлению.

"Эпизоды мошенничества в мессенджерах сложно отслеживать, так как многие атаки не выходят за рамки личных сообщений. В актуальных мошеннических схемах — к примеру, "Мамонт", лжесвидания или распространение вредоносных и фишинговых ссылок — злоумышленники всё чаще задействуют Telegram", — рассказал газете "Известия" специалист компании Group-IB по информационной безопасности Сергей Золотухин.

Мошенники используют мессенджер для управления группой и сбора данных, а затем атакуют. В прошлом году аудитория мессенджеров выросла на 15% и их стали активно задействовать для хищения денег. С февраля 2022-го Банк России блокирует подобные ресурсы, в результате почти 2 тысячи страниц в соцсетях и несколько десятков мобильных приложений были закрыты. Общее количество ресурсов, направленных на блокировку, превысило 15 тысяч, рассказали специалисты. Они предупредили, что в этом году объектом пристального внимания мошенников станет Telegram. В том числе это связано с тем, что после блокировки App Store банки активно адаптируют приложения посредством ботов именно в этом мессенджере.

Специалисты рекомендуют россиянам в целях предосторожности выставить в мессенджерах максимальные настройки приватности. Для этого сначала нужно скрыть никнейм и номер телефона, затем установить двухфакторную аутентификацию, дополнительные коды, пароли, биометрическую идентификацию. Также они посоветовали игнорировать входящие от незнакомцев в мессенджерах звонки. А ещё блокировать аккаунты и жаловаться на спам для скорейшей блокировки мошенников. Компаниям же лучше устанавливать систему внутреннего сообщения на серверах, чтобы контролировать IT-поставщиков и провайдеров.