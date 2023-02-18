Эксперт назвал популярный способ кражи аккаунтов в Telegram

Переход по вредоносной ссылке, то есть фишинг, является одним из популярных способов кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. В январе активность по такому виду мошенничества увеличилась в 37 раз. Об этом в беседе с "Тульской службой новостей" заявил эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

"В январе 2023 года решения "Лаборатории Касперского" заблокировали 151 тысячу попыток перехода российских пользователей на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под Telegram. Это в 37 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и почти половина от общего числа таких попыток за весь 2022 год по России", — отметил он.

Галов призвал настороженно относиться к сообщениям, в которых просят перевести деньги или перейти по ссылке. Кроме того, важно не оставлять конфиденциальных данных на сомнительных ресурсах. Специалист посоветовал настроить двухфакторную аутентификацию, а также установить приложение, которое не позволит загрузить вредоносные программы.