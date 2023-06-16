В Минцифры рассказали, будет ли WhatsApp заблокирован в России

"Пока это не обсуждается", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками об армии и СВО

Ранее глава Института развития интернета Алексей Гореславский заявил, что "Ютуб" может уйти из России из-за блокировки. По его словам, самостоятельно платформа вряд ли пойдёт на такое, потому что это не в интересах бизнеса.