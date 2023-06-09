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Регион
Опубликовано 9 июня 2023, 04:51

Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками об армии и СВО

С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор заблокировал более 200 тысяч страниц сайтов с фейками о специальной военной операции на Украине и дискредитацией Армии России. Об этом РИА "Новости" рассказал замглавы ведомства Вадим Субботин.

"С 24 февраля это примерно 206 тысяч страниц сайтов с недостоверными материалами по линии СВО плюс дискредитация Вооружённых сил России. И в этом количестве ещё есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам", — пояснил он.

По словам замглавы ведомства, это ежедневная кропотливая работа. Специалисты блокируют сайты и удаляют материалы в том числе из социальных сетей.

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А ранее Роскомнадзор заблокировал сайт Greenpeace на территории России. Деятельность организации признала нежелательной Генпрокуратура РФ. Там пришли к выводу, что проекты и акции гринписовцев представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

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t.me / Минобороны России

Лариса Сафронова
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