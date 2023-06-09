Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками об армии и СВО

С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор заблокировал более 200 тысяч страниц сайтов с фейками о специальной военной операции на Украине и дискредитацией Армии России. Об этом РИА "Новости" рассказал замглавы ведомства Вадим Субботин.

"С 24 февраля это примерно 206 тысяч страниц сайтов с недостоверными материалами по линии СВО плюс дискредитация Вооружённых сил России. И в этом количестве ещё есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам", — пояснил он.

По словам замглавы ведомства, это ежедневная кропотливая работа. Специалисты блокируют сайты и удаляют материалы в том числе из социальных сетей.