Роскомнадзор заблокировал около 206 тысяч ресурсов с фейками об армии и СВО
С 24 февраля 2022 года Роскомнадзор заблокировал более 200 тысяч страниц сайтов с фейками о специальной военной операции на Украине и дискредитацией Армии России. Об этом РИА "Новости" рассказал замглавы ведомства Вадим Субботин.
"С 24 февраля это примерно 206 тысяч страниц сайтов с недостоверными материалами по линии СВО плюс дискредитация Вооружённых сил России. И в этом количестве ещё есть материалы с призывами к массовым несанкционированным акциям, беспорядкам", — пояснил он.
По словам замглавы ведомства, это ежедневная кропотливая работа. Специалисты блокируют сайты и удаляют материалы в том числе из социальных сетей.
А ранее Роскомнадзор заблокировал сайт Greenpeace на территории России. Деятельность организации признала нежелательной Генпрокуратура РФ. Там пришли к выводу, что проекты и акции гринписовцев представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.
t.me / Минобороны России