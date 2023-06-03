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3 июня, 19:50

Роскомнадзор заблокировал сайт Greenpeace на территории России

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной неправительственной экологической организации Greenpeace International на территории России. Данная информация опубликована 3 июня в реестре ведомства для проверки блокировок интернет-ресурсов в РФ.

На официальной странице организации причина блокировки не уточняется.

Greenpeace внесён в перечень нежелательных организаций в России

Greenpeace внесён в перечень нежелательных организаций в России

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность Greenpeace. Как уточняется, проекты и акции гринписовцев представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, также не раз фиксировались попытки организации вмешаться во внутренние дела России.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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