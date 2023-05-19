Генпрокуратура признала деятельность Greenpeace нежелательной в России

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность организации "Гринпис (Greenpeace). Об этом надзорное ведомство проинформировало журналистов в пятницу, 19 мая. В Генпрокуратуре пришли к выводу, что проекты и акции гринписовцев представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Кроме того, с их стороны фиксируются попытки вмешательства во внутренние дела России.

"Применительно к Российской Федерации природоохранная деятельность "Гринписа" фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

"Гринпису" также вменяют финансирование деятельности российских организаций-иноагентов, а с начала специальной военной операции активисты усилили антироссийскую пропаганду и призывы к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкций.

Напомним, что весной прошлого года российские экологи призвали признать Greenpeace и WWF* иноагентами. Они считают, что, организации формируют негативное общественное мнение о работе РФ в сфере охраны природы. И Минюст прислушался к этим доводам. Два месяца назад WWF получил статус иностранного агента.