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19 мая, 13:02

Генпрокуратура признала деятельность Greenpeace нежелательной в России

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность организации "Гринпис (Greenpeace). Об этом надзорное ведомство проинформировало журналистов в пятницу, 19 мая. В Генпрокуратуре пришли к выводу, что проекты и акции гринписовцев представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Кроме того, с их стороны фиксируются попытки вмешательства во внутренние дела России.

"Применительно к Российской Федерации природоохранная деятельность "Гринписа" фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ", говорится в сообщении Генпрокуратуры.

"Гринпису" также вменяют финансирование деятельности российских организаций-иноагентов, а с начала специальной военной операции активисты усилили антироссийскую пропаганду и призывы к дальнейшей экономической изоляции нашей страны и ужесточению санкций.

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Напомним, что весной прошлого года российские экологи призвали признать Greenpeace и WWF* иноагентами. Они считают, что, организации формируют негативное общественное мнение о работе РФ в сфере охраны природы. И Минюст прислушался к этим доводам. Два месяца назад WWF получил статус иностранного агента.

* Организация включена Минюстом в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

Unsplash

Марина Калегина
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