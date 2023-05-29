Greenpeace внесён в перечень нежелательных организаций в России

Министерство юстиции внесло Greenpeace в список организаций, признанных нежелательными на территории России. Об этом говорится на сайте ведомства.

"В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International", — отмечается в тексте.