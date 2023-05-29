Регион

Уведомления отключены

29 мая, 15:01

Greenpeace внесён в перечень нежелательных организаций в России

Министерство юстиции внесло Greenpeace в список организаций, признанных нежелательными на территории России. Об этом говорится на сайте ведомства.

"В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International", — отмечается в тексте.

WWF и феминистка Nixelpixel признаны иноагентами

WWF и феминистка Nixelpixel признаны иноагентами

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность Greenpeace. Как пояснялось, проекты и акции гринписовцев представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, также не раз фиксировались попытки организации вмешаться во внутренние дела России.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • greenpeace
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров