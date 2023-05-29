Greenpeace внесён в перечень нежелательных организаций в России
Министерство юстиции внесло Greenpeace в список организаций, признанных нежелательными на территории России. Об этом говорится на сайте ведомства.
"В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International", — отмечается в тексте.
Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность Greenpeace. Как пояснялось, проекты и акции гринписовцев представляют угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, также не раз фиксировались попытки организации вмешаться во внутренние дела России.
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