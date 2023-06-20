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20 июня, 07:27

В Минцифры не обсуждается возможность входа в Интернет по паспорту

Глава Минцифры Шадаев: Вход в Интернет по паспорту не обсуждается

Власти не обсуждают внедрение входа в Интернет по паспорту, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

"Никаких входов по паспорту не обсуждается", сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе форума CNews Forum "Кейсы и опыт IТ-лидеров".

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Ранее Максут Шадаев рассказал, планируют ли в России блокировать мессенджер WhatsApp. По его словам, такие меры на данный момент не обсуждаются.

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ТАСС / Сергей Коньков

Матвей Константинов
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