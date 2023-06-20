В Минцифры не обсуждается возможность входа в Интернет по паспорту
Глава Минцифры Шадаев: Вход в Интернет по паспорту не обсуждается
Власти не обсуждают внедрение входа в Интернет по паспорту, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.
"Никаких входов по паспорту не обсуждается", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе форума CNews Forum "Кейсы и опыт IТ-лидеров".
Ранее Максут Шадаев рассказал, планируют ли в России блокировать мессенджер WhatsApp. По его словам, такие меры на данный момент не обсуждаются.
Обложка ©
ТАСС / Сергей Коньков