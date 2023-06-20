В Минцифры не обсуждается возможность входа в Интернет по паспорту

Власти не обсуждают внедрение входа в Интернет по паспорту, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

"Никаких входов по паспорту не обсуждается", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе форума CNews Forum "Кейсы и опыт IТ-лидеров".