Путин вновь призвал правительство действовать более оперативно в ситуации с дефицитом топлива

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ действовать более оперативно в ситуации с дефицитом топлива, принимать превентивные меры. Об этом он заявил во время своего выступления на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя". По его словам, принят ряд решений, которые призваны вернуть ситуацию в нормальное русло.

Путин поручил правительству действовать более оперативно в ситуации с дефицитом топлива. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Хочу вновь обратить внимание наших ведущих энергокомпаний: в приоритете должны быть поставки топлива именно отечественным потребителям. В свою очередь, Правительство РФ прошу действовать более оперативно", — сказал президент.