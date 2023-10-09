Новак: Цены на топливо снизились уже в 81 регионе РФ

Меры, принятые правительством для стабилизации рынка топлива, приносят результаты: цены на бензин и дизель уже снизились в 81 регионе России. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе заседания кабмина.

"Ограничения помогли насытить внутренний рынок, что оказало положительное влияние на цены. Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 16–21% соответственно. В мелком опте и на нефтебазах, по данным Минэнерго, цены на дизель снизились в среднем на 6,3 тысячи рублей за тонну, по стране это примерно на 8%. Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации", — сказал он.