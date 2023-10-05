В Кремле ответили на вопрос о "дедлайне" запрета на экспорт бензина

Запрет на экспорт топлива из России будет действовать до тех пор, пока это необходимо, каких-то точных временных ограничений нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Правительство уже неоднократно отмечало, что здесь какого-то дедлайна нет. Запрет будет продолжаться по мере необходимости. Как только эта необходимость исчезнет, будут уже рассматриваться другие меры", — отметил представитель Кремля.