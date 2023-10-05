В Кремле ответили на вопрос о "дедлайне" запрета на экспорт бензина
Песков: Ограничения на экспорт топлива будут сохраняться, пока это необходимо
Запрет на экспорт топлива из России будет действовать до тех пор, пока это необходимо, каких-то точных временных ограничений нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Правительство уже неоднократно отмечало, что здесь какого-то дедлайна нет. Запрет будет продолжаться по мере необходимости. Как только эта необходимость исчезнет, будут уже рассматриваться другие меры", — отметил представитель Кремля.
Напомним, 21 сентября в России ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. После этого вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что принятые меры привели к снижению оптовых цен на топливо, что уже сказалось на мелком опте и снизило стоимость бензина и дизельного топлива для представителей аграрной сферы. Тем не менее 5 октября ФАС направила письмо 32 компаниям и потребовала снизить цены на топливо на АЗС.
ТАСС / Кирилл Кухмарь