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5 октября, 09:00

В Кремле ответили на вопрос о "дедлайне" запрета на экспорт бензина

Песков: Ограничения на экспорт топлива будут сохраняться, пока это необходимо

Запрет на экспорт топлива из России будет действовать до тех пор, пока это необходимо, каких-то точных временных ограничений нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Правительство уже неоднократно отмечало, что здесь какого-то дедлайна нет. Запрет будет продолжаться по мере необходимости. Как только эта необходимость исчезнет, будут уже рассматриваться другие меры", — отметил представитель Кремля.

ФАС возбудила несколько дел после первичного анализа на рынке нефтепродуктов

ФАС возбудила несколько дел после первичного анализа на рынке нефтепродуктов

Напомним, 21 сентября в России ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. После этого вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что принятые меры привели к снижению оптовых цен на топливо, что уже сказалось на мелком опте и снизило стоимость бензина и дизельного топлива для представителей аграрной сферы. Тем не менее 5 октября ФАС направила письмо 32 компаниям и потребовала снизить цены на топливо на АЗС.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Александр Юнашев
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