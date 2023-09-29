Регион

Уведомления отключены

29 сентября, 08:45

ФАС возбудила несколько дел после первичного анализа на рынке нефтепродуктов

По итогам первичного анализа на рынке нефтепродуктов ФАС России возбудила несколько антимонопольных дел. Об этом сказано в сообщении ведомства. Уточняется, что были выявлены признаки нарушения закона "О защите конкуренции".

В частности, Белгородское УФАС возбудило дело в отношении АО "Осколнефтеснаб". А Ставропольское УФАС завело два дела против ООО "Гудвил-А" и ООО "Реалграмм".

"Компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене", — указали в ведомстве.

Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС

Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС

В отношении Ассоциации владельцев автозаправочных станций Дагестанское УФАС возбудило дело по признакам незаконной координации экономической деятельности. А Краснодарское УФАС завело дело в отношении ООО "Ильский НПЗ имени А.А. Шамара" и ООО "Славянск ЭКО". Там усмотрели признаки заключения антиконкурентного соглашения.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что рост цен на бензин и дизель в стране продолжается. В связи с этим он призвал правительство активизировать работу с топливными компаниями. По его словам, с ними нужно взаимодействовать плотнее, чтобы они тоже понимали свою ответственность.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Илья Суриков
  • Новости
  • ФАС РФ
  • Экономика РФ
  • Энергетика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров