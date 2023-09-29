ФАС возбудила несколько дел после первичного анализа на рынке нефтепродуктов

По итогам первичного анализа на рынке нефтепродуктов ФАС России возбудила несколько антимонопольных дел. Об этом сказано в сообщении ведомства. Уточняется, что были выявлены признаки нарушения закона "О защите конкуренции".

В частности, Белгородское УФАС возбудило дело в отношении АО "Осколнефтеснаб". А Ставропольское УФАС завело два дела против ООО "Гудвил-А" и ООО "Реалграмм".

"Компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене", — указали в ведомстве.

В отношении Ассоциации владельцев автозаправочных станций Дагестанское УФАС возбудило дело по признакам незаконной координации экономической деятельности. А Краснодарское УФАС завело дело в отношении ООО "Ильский НПЗ имени А.А. Шамара" и ООО "Славянск ЭКО". Там усмотрели признаки заключения антиконкурентного соглашения.