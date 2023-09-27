"Меры приняты, а цены растут": Путин призвал кабмин "плотнее работать" из-за ситуации с топливом
Путин: Реакция кабмина на ситуацию с топливом в РФ должна быть более оперативной
Президент России Владимир Путин обратил внимание, что рост цен на бензин и дизель продолжается. Поэтому он поставил правительству задачу активизировать работу с топливными компаниями.
"Будем рассчитывать, что предлагаемые меры сработают, но с компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали. Ясно, что экономика компаний и для нас важна, это курица, которая приносит золотые яйца. Тем не менее я попросил бы реагировать вас на определённые события более оперативно", — подчеркнул Путин.
Президент России Владимир Путин — о ситуации с ценами на топливо. Видео © LIFE
Глава государства с пониманием отнёсся к тому, что при росте цен на топливо компании хотят получить прибыль по максимуму, отправляя его на экспорт. Но он призвал правительство делать и другую свою работу.
Напомним, 21 сентября Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Это решение направлено на стабилизацию цен на внутреннем рынке. Ограничения помогут насытить его, что, в свою очередь, снизит стоимость бензина и дизтоплива для потребителей.