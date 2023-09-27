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27 сентября, 13:05

"Меры приняты, а цены растут": Путин призвал кабмин "плотнее работать" из-за ситуации с топливом

Путин: Реакция кабмина на ситуацию с топливом в РФ должна быть более оперативной

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что рост цен на бензин и дизель продолжается. Поэтому он поставил правительству задачу активизировать работу с топливными компаниями.

"Будем рассчитывать, что предлагаемые меры сработают, но с компаниями надо плотнее работать, чтобы они тоже свою ответственность понимали. Ясно, что экономика компаний и для нас важна, это курица, которая приносит золотые яйца. Тем не менее я попросил бы реагировать вас на определённые события более оперативно",  подчеркнул Путин.

Президент России Владимир Путин — о ситуации с ценами на топливо. Видео © LIFE

Глава государства с пониманием отнёсся к тому, что при росте цен на топливо компании хотят получить прибыль по максимуму, отправляя его на экспорт. Но он призвал правительство делать и другую свою работу.

В Кремле высказались о решении кабмина ограничить экспорт топлива

В Кремле высказались о решении кабмина ограничить экспорт топлива

Напомним, 21 сентября Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Это решение направлено на стабилизацию цен на внутреннем рынке. Ограничения помогут насытить его, что, в свою очередь, снизит стоимость бензина и дизтоплива для потребителей.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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