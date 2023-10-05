ФАС направила письмо 32 компаниям с требованием снизить цены на топливо на АЗС

ФАС потребовала снизить цены на топливо на АЗС из-за уменьшения биржевых цен. Об этом говорится в сообщении ведомства, направленном в четверг, 5 октября, всем вертикально интегрированным и независимым компаниям.

"В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства", — предупредил надзорный орган.

В ФАС отметили, что они продолжают контрольно-надзорные действия в мелкооптовом сегменте нефтепродуктов. Специалисты проверяют экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые влияют на конечные цены для потребителя.