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5 октября, 08:24

ФАС направила письмо 32 компаниям с требованием снизить цены на топливо на АЗС

ФАС потребовала снизить цены на топливо на АЗС из-за уменьшения биржевых цен. Об этом говорится в сообщении ведомства, направленном в четверг, 5 октября, всем вертикально интегрированным и независимым компаниям.

"В случае отсутствия принятых мер со стороны организаций служба будет рассматривать их как признаки нарушения антимонопольного законодательства", предупредил надзорный орган.

В ФАС отметили, что они продолжают контрольно-надзорные действия в мелкооптовом сегменте нефтепродуктов. Специалисты проверяют экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые влияют на конечные цены для потребителя.

Минэнерго и Минфин подготовили меры стабилизации рынка топлива России

Минэнерго и Минфин подготовили меры стабилизации рынка топлива России

Ранее профильный вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке России стабилизируется. По его словам, запасы нефтепродуктов после запрета экспорта выросли на 430 тысяч тонн, а цены на бензин и дизель продолжают cнижаться. При этом ФАС возбудила несколько дел после первичного анализа на рынке нефтепродуктов.

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Erik Mclean / Unsplash

Марина Калегина
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