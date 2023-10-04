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4 октября, 19:16

Минэнерго и Минфин подготовили меры стабилизации рынка топлива России

Минэнерго и Минфин России подготовили меры стабилизации отечественного рынка топлива, связанные с заградительными пошлинами для некоторых экспортёров. Как сообщает пресс-служба кабмина, они были представлены на совещании вице-премьера РФ Александра Новака с руководителями нефтяных компаний и представителями органов власти.

"Участники совещания поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином меры стабилизации внутреннего рынка топлива по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортёров. Такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта", — говорится в сообщении.

В ходе совещания Новак также поручил Минсельхозу и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) провести мониторинг наценок при продаже дизеля и обеспечить снижение цен. Правительство тем временем, как подчеркнул вице-премьер, продолжит разрабатывать меры по приведению топливного рынка к балансу.

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Ранее Новак заявил, что ситуация на топливном рынке России стабилизируется. По его словам, запасы нефтепродуктов после запрета экспорта выросли на 430 тысяч тонн, а цены на бензин и дизель продолжают cнижаться.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Наталья Исакова
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