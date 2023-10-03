Новак: Правительство РФ планирует не допустить роста цен на АЗС выше инфляции
Российский кабмин планирует не допустить роста цен на автозаправочных станциях (АЗС) выше уровня инфляции в этом и следующем годах. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак.
"Наша ключевая задача — чтобы цены на заправках в течение года росли на уровне не выше инфляции. Это соблюдалось в предыдущие годы, и в этом году такая задача тоже стоит, и на будущие, следующие годы", — отметил он в беседе с журналистами.
По словам вице-премьера, решения о запрете экспорта отечественных нефтепродуктов, в частности, дизельного топлива, спровоцировали снижение цен на бирже до 20%. Новак подчеркнул: сейчас важно, чтобы они транслировались на мелкооптовое звено для тех производителей, которые покупают на нефтебазах.
Ранее Новак сообщил, что меры, принятые Правительством России, привели к снижению оптовых цен на топливо, что уже сказалось на мелком опте и снизило стоимость бензина и дизельного топлива для представителей аграрной сферы. При этом ФАС возбудила несколько дел после первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Эксперт Павел Баженов пояснил, чем вызвано повышение цен на российских заправках.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин