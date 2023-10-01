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1 октября, 08:05

Эксперт пояснил, чем вызвано повышение цен на российских заправках

Эксперт Баженов объяснил, что операторы заправок вынужденно повысили цены

В некоторых российских регионах независимые операторы были вынуждены повысить цены на бензин на своих заправках. Об этом сообщил президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире радио "Комсомольская правда", комментируя ситуацию с возбуждением ФАС дел в отношении ряда компаний.

Эксперт объяснил, что нефтяные организации увеличили цены незначительно, удержав их в рамках инфляционных ожиданий. Но независимые операторы, закупающие у них топливо оптом, повысили розничные цены для потребителей. Баженов заметил, что зачастую такое повышение являлось существенным — на три-пять рублей.

"Теряя объёмы, они были вынуждены вставать дороже нефтяной компании", — пояснил специалист.

По его словам, сейчас необходимо отслеживать действия оптовиков. На данном этапе дизель и бензин производятся с избытком. Но если долго передержать меру с запретом экспортной продажи топлива, то внутренний рынок перенасытится и начнётся резкое сокращение производства. Тогда государство столкнётся уже с дефицитом, полагает Баженов.

1 октября на топливном рынке появится новый тренд: Как изменятся цены на бензин и дизель

1 октября на топливном рынке появится новый тренд: Как изменятся цены на бензин и дизель

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что меры, принятые Правительством России, привели к снижению оптовых цен на топливо, что уже сказалось на мелком опте и снизило стоимость бензина и дизельного топлива для представителей аграрной сферы. При этом ФАС возбудила несколько дел после первичного анализа на рынке нефтепродуктов.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Татьяна Миссуми
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