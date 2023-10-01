Эксперт пояснил, чем вызвано повышение цен на российских заправках

В некоторых российских регионах независимые операторы были вынуждены повысить цены на бензин на своих заправках. Об этом сообщил президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире радио "Комсомольская правда", комментируя ситуацию с возбуждением ФАС дел в отношении ряда компаний.

Эксперт объяснил, что нефтяные организации увеличили цены незначительно, удержав их в рамках инфляционных ожиданий. Но независимые операторы, закупающие у них топливо оптом, повысили розничные цены для потребителей. Баженов заметил, что зачастую такое повышение являлось существенным — на три-пять рублей.

"Теряя объёмы, они были вынуждены вставать дороже нефтяной компании", — пояснил специалист.

По его словам, сейчас необходимо отслеживать действия оптовиков. На данном этапе дизель и бензин производятся с избытком. Но если долго передержать меру с запретом экспортной продажи топлива, то внутренний рынок перенасытится и начнётся резкое сокращение производства. Тогда государство столкнётся уже с дефицитом, полагает Баженов.