Эксперт пояснил, чем вызвано повышение цен на российских заправках
Эксперт Баженов объяснил, что операторы заправок вынужденно повысили цены
В некоторых российских регионах независимые операторы были вынуждены повысить цены на бензин на своих заправках. Об этом сообщил президент Независимого топливного союза Павел Баженов в эфире радио "Комсомольская правда", комментируя ситуацию с возбуждением ФАС дел в отношении ряда компаний.
Эксперт объяснил, что нефтяные организации увеличили цены незначительно, удержав их в рамках инфляционных ожиданий. Но независимые операторы, закупающие у них топливо оптом, повысили розничные цены для потребителей. Баженов заметил, что зачастую такое повышение являлось существенным — на три-пять рублей.
"Теряя объёмы, они были вынуждены вставать дороже нефтяной компании", — пояснил специалист.
По его словам, сейчас необходимо отслеживать действия оптовиков. На данном этапе дизель и бензин производятся с избытком. Но если долго передержать меру с запретом экспортной продажи топлива, то внутренний рынок перенасытится и начнётся резкое сокращение производства. Тогда государство столкнётся уже с дефицитом, полагает Баженов.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что меры, принятые Правительством России, привели к снижению оптовых цен на топливо, что уже сказалось на мелком опте и снизило стоимость бензина и дизельного топлива для представителей аграрной сферы. При этом ФАС возбудила несколько дел после первичного анализа на рынке нефтепродуктов.
ТАСС / Александр Демьянчук