Новак сообщил о снижении цен на бензин и дизель на 16–20%

Меры, принятые Правительством России, уже привели к снижению оптовых цен на топливо, что уже сказалось на мелком опте и снизило стоимость бензина и дизельного топлива для представителей аграрной сферы. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", фрагмент его выступления опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Вице-премьер РФ Александр Новак — о снижении цен на топливо. Видео © t.me / Зарубин

"Правительство приняло экстраординарные меры. Я считаю, такого никогда не было, чтобы запрещали экспорт нефтепродуктов из России в полном объёме. И эта мера направлена прежде всего на стабилизацию внутреннего рынка, на стабилизацию цен. Мы видим положительный эффект от этой меры", — сказал вице-премьер.

Новак добавил, что биржевые цены на дизель и бензин уже показали падение от 16 до 20%. Это, в свою очередь, оказывает эффект на цены для потребителей мелкооптового звена, в частности для производителей сельхозтоваров.