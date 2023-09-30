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30 сентября, 12:32

Новак сообщил о снижении цен на бензин и дизель на 16–20%

Новак: Оптовые цены на топливо снизились, сделав его дешевле для аграриев

Меры, принятые Правительством России, уже привели к снижению оптовых цен на топливо, что уже сказалось на мелком опте и снизило стоимость бензина и дизельного топлива для представителей аграрной сферы. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1", фрагмент его выступления опубликовал в телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

Вице-премьер РФ Александр Новак — о снижении цен на топливо. Видео © t.me / Зарубин

"Правительство приняло экстраординарные меры. Я считаю, такого никогда не было, чтобы запрещали экспорт нефтепродуктов из России в полном объёме. И эта мера направлена прежде всего на стабилизацию внутреннего рынка, на стабилизацию цен. Мы видим положительный эффект от этой меры", сказал вице-премьер.

Новак добавил, что биржевые цены на дизель и бензин уже показали падение от 16 до 20%. Это, в свою очередь, оказывает эффект на цены для потребителей мелкооптового звена, в частности для производителей сельхозтоваров.

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Напомним, несколькими днями ранее Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на заправках. Для этого вице-премьер призвал добиться снижения цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента.

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kremlin

Юрий Лысенко
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