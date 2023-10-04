Новак оценил ситуацию на топливном рынке России после запрета экспорта
Новак: Ситуация на топливном рынке России стабилизируется, цены снижаются
Ситуация на топливном рынке России стабилизируется, запасы нефтепродуктов после запрета экспорта выросли на 430 тысяч тонн, а цены на бензин и дизель продолжают cнижаться. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания с руководителями отечественных нефтяных компаний.
"Главная мера, которая была принята, — это запрет на экспорт автобензинов и дизельного топлива. Эта мера положительно повлияла на ситуацию на внутреннем рынке: у нас увеличились запасы где-то на 430 тысяч тонн за этот период. Мы увидели стабилизацию цен на нефтепродукты, а на бирже — снижение цен от 16% до 20%", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, почти во всех субъектах страны сейчас наблюдается значительное снижение оптовых цен на нефтепродукты. Именно такого результата власти намеревались достичь. Сейчас правительство вместе с Минэнерго и ФАС продолжают отслеживать ситуацию, которая складывается на рынке топлива.
Ранее Новак сообщил, что меры, принятые Правительством России, привели к снижению оптовых цен на топливо, что уже сказалось на мелком опте и снизило стоимость бензина и дизельного топлива для представителей аграрной сферы. При этом ФАС возбудила несколько дел после первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Эксперт Павел Баженов пояснил, чем вызвано повышение цен на российских заправках.
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