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6 октября, 06:50

В России ввели дополнительные меры по стабилизации ситуации с топливом

Правительство с 1 октября восстановило топливный демпфер в прошлом объёме

Правительство России утвердило дополнительные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке, в частности с 1 октября восстановило топливный демпфер в прежнем объёме. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке и стимулировать насыщение внутреннего рынка топливом, сдерживая при этом рост оптовых биржевых цен", — говорится в заявлении правительства.

Вместе с тем разрешён трубопроводный экспорт дизтоплива в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее половины произведённого топлива. Кроме того, для перекупщиков введена заградительная пошлина на нефтепродукты в 50 тысяч рублей за тонну. Таким образом власти намерены пресечь попытки приобрести продукт для серого экспорта, а также вывоза классового топлива под видом других продуктов.

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Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин обратил внимание на продолжающийся рост стоимости бензина и дизеля и поручил правительству активизировать работу с топливными компаниями. Спустя несколько дней вице-премьер РФ Александр Новак отчитался, что принятые меры привели к снижению оптовых цен на топливо.

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Николь Вербер
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