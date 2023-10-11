Путин: Российские энергоносители много лет обеспечивали благополучие ЕС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что долгие годы российские энергоносители были важным элементом социального и экономического благополучия европейских стран, но теперь от них пытаются отказаться. Об этом глава государства сказал во время выступления на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Как вы знаете, европейские страны фактически отказались от наших энергоносителей. Не полностью, но пытаются это сделать, пытаются отказаться от наших энергоносителей, которые многие годы обеспечивали экономическое и социальное благополучие Евросоюза", — сказал Путин.

Также российский лидер напомнил, что ЕС ввёл ограничения на банковское обслуживание, фрахт, страховку, установил потолок цен на нефть и газ из РФ.