Путин: Школа атомной энергетики России практически не имеет конкурентов в мире
Российская школа атомной энергетики практически не имеет конкурентов в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Российская инженерная школа по строительству и обслуживанию атомных энергетических объектов не просто сильна, но практически не имеет конкурентов на мировом уровне", — подчеркнул глава государства на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН), которое проходит в Москве.
Путин добавил, что доля атомной отрасли в энергетическом балансе России растёт и сейчас составляет 20%. При этом в прошлом году был установлен рекорд выработки на атомных электростанциях.
Ранее глава государства по видеосвязи разрешил передачу топлива на бангладешскую АЭС "Руппур". Станцию строит "Росатом" на основе межправительственного соглашения, которое было подписано в 2011 году.
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