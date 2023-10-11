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11 октября, 12:23

Путин: Школа атомной энергетики России практически не имеет конкурентов в мире

Российская школа атомной энергетики практически не имеет конкурентов в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Российская инженерная школа по строительству и обслуживанию атомных энергетических объектов не просто сильна, но практически не имеет конкурентов на мировом уровне", — подчеркнул глава государства на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН), которое проходит в Москве.

Путин добавил, что доля атомной отрасли в энергетическом балансе России растёт и сейчас составляет 20%. При этом в прошлом году был установлен рекорд выработки на атомных электростанциях.

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Ранее глава государства по видеосвязи разрешил передачу топлива на бангладешскую АЭС "Руппур". Станцию строит "Росатом" на основе межправительственного соглашения, которое было подписано в 2011 году.

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Никита Никонов
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