Путин: Школа атомной энергетики России практически не имеет конкурентов в мире

Российская школа атомной энергетики практически не имеет конкурентов в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Российская инженерная школа по строительству и обслуживанию атомных энергетических объектов не просто сильна, но практически не имеет конкурентов на мировом уровне", — подчеркнул глава государства на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН), которое проходит в Москве.

Путин добавил, что доля атомной отрасли в энергетическом балансе России растёт и сейчас составляет 20%. При этом в прошлом году был установлен рекорд выработки на атомных электростанциях.