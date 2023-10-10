Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС в Энергодаре
Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую атомную электростанцию, а также объекты социальной инфраструктуры в городе Энергодаре. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.
"Сергей Кириенко побывал на Запорожской атомной станции. Он убедился, что станция работает в штатном режиме. Нарушений пределов безопасности нет", — говорится в сообщении.
Кириенко оставил пожелания сотрудникам ЗАЭС в книге почётных гостей. Фото © Telegram / ЗАЭС Официально
Вместе с тем Кириенко побывал на объектах социальной инфраструктуры Энергодара, отремонтированных силами госкорпорации "Росатом". В частности, он посетил школу бокса имени В.Р. Манзули, которая славится своими чемпионами, а также общеобразовательную школу № 2.
Также Кириенко ознакомился с проектом центра компетенций "Маяк", который скоро появится в регионе. Он станет точкой подготовки специалистов по работе с молодёжью, здесь будут работать с лидерами общественных организаций, создавать молодёжные проекты, которые помогут ребятам осуществить свои идеи.
А ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов впервые признал, что Киев трижды пытался атаковать Запорожскую АЭС. По его словам, каждый раз всё заканчивалось провалом из-за российских сил. В МИД РФ выразили надежду, что признание Буданова должно вывести из "гипнотического сна" жителей стран НАТО, которым внушали, что Москва якобы угрожает применением ядерного оружия.
Telegram / ЗАЭС Официально