Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС в Энергодаре

Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетил Запорожскую атомную электростанцию, а также объекты социальной инфраструктуры в городе Энергодаре. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

"Сергей Кириенко побывал на Запорожской атомной станции. Он убедился, что станция работает в штатном режиме. Нарушений пределов безопасности нет", — говорится в сообщении.

Кириенко оставил пожелания сотрудникам ЗАЭС в книге почётных гостей. Фото © Telegram / ЗАЭС Официально

Вместе с тем Кириенко побывал на объектах социальной инфраструктуры Энергодара, отремонтированных силами госкорпорации "Росатом". В частности, он посетил школу бокса имени В.Р. Манзули, которая славится своими чемпионами, а также общеобразовательную школу № 2.