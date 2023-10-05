Российский лидер Владимир Путин по видеоконференцсвязи (ВКС) разрешил передать ядерное топливо на АЭС "Руппур" в Бангладеш, строящуюся по проекту РФ. Президент обратился к главе кабмина южноазиатской страны Шейх Хасине, а затем бангладешской стороне передали сертификат.

Путин по видеосвязи разрешил передачу топлива на бангладешскую АЭС "Руппур". Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Для нас большая честь вручить вам документ о доставке ядерного топлива на атомную станцию. Уважаемая госпожа премьер-министр, прошу вас принять этот документ из дружественной России", — сказал Путин.

Отметим, что в церемонии также участвует руководство "Росатома". Госкорпорация строит станцию на основе межправительственного соглашения, которое было подписано в 2011 году. "Руппур" возводится на восточном берегу реки Падмы в 160 километрах от Дакки. Атомная электростанция будет состоять из двух энергоблоков общей мощностью 2400 мегаватт.

Российский президент также напомнил, что "Росатом" приступил к сооружению АЭС в 2013 году, а в 2017-м на берегу реки Ганг началась заливка фундамента в основании первого блока станции. Путин также отметил, что "Руппур" создаётся по российскому проекту поколения "3+". Сейчас строятся первый и второй энергоблоки. Пуск первого запланирован на 2024 год, а второго — на 2025-й.