В "Росатоме" заверили, что АЭС в Венгрии построят при любом раскладе

Строительство атомной электростанции "Пакш-2" в Венгрии будет продолжаться при любом раскладе, несмотря на противодействие со стороны Соединённых Штатов, Великобритании и Европейского cоюза. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава "Росатома" Алексей Лихачёв.

"Много летит стрел из Брюсселя, из Вашингтона, из Лондона в адрес и руководства Венгерской Республики, и в адрес самого проекта, но это тот случай, когда караван идёт и будет идти при любом раскладе", — заявил глава госкорпорации.

Также Лихачёв подчеркнул, что слухи об отказе Будапешта от использования ядерного топлива из России являются провокационными. По его словам, венграм незачем отказываться от российских энергоносителей, так как они эффективны и привлекательны по цене.

Атомная электростанция "Пакш" — единственная АЭС в Венгрии. Она была построена по советскому проекту, на ней работает четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Станция производит более половины электроэнергии, вырабатываемой в Венгрии. В 2014 году Москва и Будапешт подписали документы о строительстве пятого и шестого блоков.