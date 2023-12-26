Бывший помощник министра обороны Соединённых Штатов по вопросам международной безопасности Час Фриман сделал неожиданное заявление, касающееся Одессы. Как он сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, она исторически является русским городом, о чём ранее заявлял президент РФ Владимир Путин.

"Исторически, конечно, Путин прав, что город Одесса был основан русскими и в основном его население состоит из русскоязычных", — отметил экс-помощник главы Пентагона.

По словам собеседника канала, именно с этого города, где 2 мая 2014 года украинские националисты убили людей, пытавшихся спастись от них в Доме профсоюзов, началось обострение ситуации на Украине.