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Регион
Опубликовано 26 декабря 2023, 19:37
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В США согласились с заявлением Путина об Одессе

Экс-советник Пентагона Фримен согласен с заявлением Путина об Одессе

Бывший помощник министра обороны Соединённых Штатов по вопросам международной безопасности Час Фриман сделал неожиданное заявление, касающееся Одессы. Как он сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, она исторически является русским городом, о чём ранее заявлял президент РФ Владимир Путин.

"Исторически, конечно, Путин прав, что город Одесса был основан русскими и в основном его население состоит из русскоязычных", — отметил экс-помощник главы Пентагона.

По словам собеседника канала, именно с этого города, где 2 мая 2014 года украинские националисты убили людей, пытавшихся спастись от них в Доме профсоюзов, началось обострение ситуации на Украине.

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Напомним, что в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Одесса — это русский город и все об этом хорошо знают. Также российский лидер подчеркнул, что украинцы переписали историю и навыдумывали чушь.

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Pixabay

Алексей Соловьёв
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