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5 января, 01:20

В Британии увидели пророческие слова Путина насчёт Одессы

Sky News: Путин намекнул на взятие Одессы и всего черноморского побережья

Россия в этом году может перейти в наступление, взять Одессу и всё черноморское побережье Украины. С таким прогнозом выступили журналисты Sky News.

В издании напомнили, как российский президент в ходе прямой линии назвал Одессу "русским городом", что может сигнализировать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем.

Также авторы прогноза указали, что решающее значение в конфликте приобретают дроны и средства радиоэлектронной борьбы. Россия превосходит Украину в этом компоненте, в то время как Киеву нужны постоянная помощь Запада и технологический прорыв. Учитывая всё это, журналисты пришли к выводу, что конфликт в 2024 году не завершится.

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А ранее в Германии предсказали, какой год станет решающим в украинском конфликте. По словам генерал-лейтенанта Вооружённых сил Германии в отставке Роланда Катера, именно этот год покажет, удастся ли Украине перехватить инициативу.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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