В Британии увидели пророческие слова Путина насчёт Одессы

Россия в этом году может перейти в наступление, взять Одессу и всё черноморское побережье Украины. С таким прогнозом выступили журналисты Sky News.

В издании напомнили, как российский президент в ходе прямой линии назвал Одессу "русским городом" , что может сигнализировать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем.

Также авторы прогноза указали, что решающее значение в конфликте приобретают дроны и средства радиоэлектронной борьбы. Россия превосходит Украину в этом компоненте, в то время как Киеву нужны постоянная помощь Запада и технологический прорыв. Учитывая всё это, журналисты пришли к выводу, что конфликт в 2024 году не завершится.