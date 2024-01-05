В Британии увидели пророческие слова Путина насчёт Одессы
Sky News: Путин намекнул на взятие Одессы и всего черноморского побережья
Россия в этом году может перейти в наступление, взять Одессу и всё черноморское побережье Украины. С таким прогнозом выступили журналисты Sky News.
В издании напомнили, как российский президент в ходе прямой линии назвал Одессу "русским городом", что может сигнализировать о долгосрочных планах по контролю над всем черноморским побережьем.
Также авторы прогноза указали, что решающее значение в конфликте приобретают дроны и средства радиоэлектронной борьбы. Россия превосходит Украину в этом компоненте, в то время как Киеву нужны постоянная помощь Запада и технологический прорыв. Учитывая всё это, журналисты пришли к выводу, что конфликт в 2024 году не завершится.
А ранее в Германии предсказали, какой год станет решающим в украинском конфликте. По словам генерал-лейтенанта Вооружённых сил Германии в отставке Роланда Катера, именно этот год покажет, удастся ли Украине перехватить инициативу.
t.me / Минобороны России