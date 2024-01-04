В Германии предсказали, какой год станет решающим в украинском конфликте

Наступивший 2024 год станет решающим в украинском конфликте. Он покажет, удастся ли Вооружённым силам Украины (ВСУ) перехватить инициативу в противостоянии с Россией. Такое мнение выразил генерал-лейтенант Вооружённых сил Германии в отставке Роланд Катер в эфире ютуб-канала Welt.

"Это будет решающий год в военном плане. Он покажет, удастся ли Украине, а мы должны быть реалистичны в своих оценках, перехватить инициативу. Сейчас я вижу, что инициатива находится у русских", — подчеркнул Катер.

По его словам, украинские военные пока не в силах перейти в активное контрнаступление. Генерал-лейтенант в отставке дополнил, что в этом году также может решиться вопрос о проведении мирных переговоров по прекращению боевых действий на Украине. Катер предположил, что противостояние двух государств может закончиться до конца декабря.