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4 января, 12:24

В Германии предсказали, какой год станет решающим в украинском конфликте

Генерал ФРГ Катер: Решающим в конфликте на Украине станет 2024 год

Наступивший 2024 год станет решающим в украинском конфликте. Он покажет, удастся ли Вооружённым силам Украины (ВСУ) перехватить инициативу в противостоянии с Россией. Такое мнение выразил генерал-лейтенант Вооружённых сил Германии в отставке Роланд Катер в эфире ютуб-канала Welt.

"Это будет решающий год в военном плане. Он покажет, удастся ли Украине, а мы должны быть реалистичны в своих оценках, перехватить инициативу. Сейчас я вижу, что инициатива находится у русских", подчеркнул Катер.

По его словам, украинские военные пока не в силах перейти в активное контрнаступление. Генерал-лейтенант в отставке дополнил, что в этом году также может решиться вопрос о проведении мирных переговоров по прекращению боевых действий на Украине. Катер предположил, что противостояние двух государств может закончиться до конца декабря.

На Западе признали, что украинцы больше не верят в Зеленского из-за провала контрнаступления
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А ранее Лайф писал, что Зеленский оказался в тупике по итогам 2023 года из-за провала контрнаступления ВСУ и подходящей к концу поддержки Запада. В Великобритании заявили, что по успехам Армии России можно спрогнозировать исход украинского конфликта и сложится он отнюдь не в пользу Киева. Главный показатель успеха — это территории, которые были завоёваны российскими военными, в то время как ВСУ никак не удаётся вернуть их обратно.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Дарья Нарыкова
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