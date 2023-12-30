На Западе заявили, что Зеленский после краха ВСУ на фронте оказался в тупике
Sky News: Зеленский оказался в тупике по итогам 2023 года
Владимир Зеленский по итогам 2023 года оказался в безвыходной ситуации после неудач ВСУ на фронте и подходящей к концу западной поддержке. Об этом заявил отставной вице-маршал авиации Великобритании Шон Белл в статье для Sky News.
"Год, начавшийся с такого оптимизма в отношении Украины, поставил Зеленского перед сложными решениями как для будущего его народа, так и для своего собственного", — подчеркнул Белл.
Вместе с тем он обратил внимание, что по успехам Вооружённых сил Российской Федерации можно спрогнозировать исход украинского конфликта и сложится он отнюдь не в пользу Киева. По мнению Белла, главный показатель успеха — это территории, которые были завоёваны российскими военными, в то время как ВСУ никак не удаётся вернуть их обратно.
Ранее Лайф рассказывал, что в США подвели печальные итоги года для Зеленского и предрекли Киеву грустное будущее. От украинского политика, вечно выпрашивающего финансовую помощь, в итоге отвернулись почти все его главные союзники, в том числе и Вашингтон. В то же время мечта Киева о вступлении в НАТО как была, так и остаётся призрачной.
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