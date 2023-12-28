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28 декабря, 09:34

В США подвели печальные итоги года для Зеленского и предрекли Киеву грустное будущее

RS: По итогам года от Зеленского отвернулись союзники, в том числе США

От Владимира Зеленского по итогам этого года отвернулись почти все его главные союзники, в особенности США. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

"Зеленский, которого сейчас считают изолированным и оторванным от реальности, похоже, впал в немилость. К его несчастью, это не первый случай в истории внешней политики США, когда Вашингтон проявляет свою благосклонность в другом месте, нанося серьёзный ущерб своим бывшим бенефициарам", указано в статье.

Издание пишет, что многие сторонники Киева активно намекают Зеленскому на необходимость территориальных компромиссов ради достижения мира. Авторы статьи подчеркнули, что мечта Киева о вступлении в НАТО всё ещё остаётся призрачной.

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Ранее СМИ узнали, что США и ЕС тайно меняют стратегию по Украине. По данным журналистов, они, скорее всего, согласятся на мирные переговоры, предполагающие уступку части территорий, контролируемых Киевом, России. Речь о "победе" над РФ уже не идёт.

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Getty Images / Nils Petter Nilsson

Дарья Нарыкова
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