От Владимира Зеленского по итогам этого года отвернулись почти все его главные союзники, в особенности США. Об этом пишет издание Responsible Statecraft.

"Зеленский, которого сейчас считают изолированным и оторванным от реальности, похоже, впал в немилость. К его несчастью, это не первый случай в истории внешней политики США, когда Вашингтон проявляет свою благосклонность в другом месте, нанося серьёзный ущерб своим бывшим бенефициарам", — указано в статье.

Издание пишет, что многие сторонники Киева активно намекают Зеленскому на необходимость территориальных компромиссов ради достижения мира. Авторы статьи подчеркнули, что мечта Киева о вступлении в НАТО всё ещё остаётся призрачной.