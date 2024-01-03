На Западе признали, что украинцы больше не верят в Зеленского из-за провала контрнаступления

Доверие к лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому среди населения Украины пропадает после провальной попытки летнего контрнаступления, а ВСУ испытывает колоссальный дефицит боеприпасов, компенсировать который Европе не удастся из-за нехватки мощностей. Об этом говорится в материале издания Corriere della Sera.

"Растущий пессимизм зависит от разочарования после ожиданий от контрнаступления, население устало от войны", — пишет обозреватель Паоло Валентино, ссылаясь на данные Киевского международного института социологии, которые говорят о том, что рейтинг доверия Зеленскому существенно пошёл на убыль и сейчас составляет 60% против 98% в начале СВО.

К такому снижению рейтинга могли привести и сложности Зеленского в отношениях с главкомом ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко. Другой автор Corriere della Sera — Федерико Фубини — указывает на проблемы огромных масштабов с боеприпасами у ВСУ, а также проволочки в финансировании от ЕС и США, которые приводят к неутешительным для украинской армии последствиям на поле боя. По его словам, армия Незалежной отстреливает от шести до восьми тысяч снарядов ежедневно, а производство каждого отдельного боеприпаса в среднем обходится Западу в четыре тысячи евро. ВСУ для продолжения боевых действий нужно около двух миллионов снарядов в год, что суммарно обойдётся почти в восемь миллиардов евро. При этом ЕС за последние девять месяцев отправил Киеву менее 500 тысяч боеприпасов из обещанного миллиона.

Фубини обратил внимание на то, что если Российской Федерации удалось нарастить объёмы военного производства за счёт переориентирования производственных линий и отсутствия проблем с расходными материалами и энергоресурсами, то военно-промышленный комплекс Европы, хоть и поднял объёмы производства на 30%, не торопится с вложениями в новые предприятия. Как утверждает руководитель ВПК Leonardo Стефано Понтекорво, нерешительность европейцев объясняется сомнениями в целесообразности таких инвестиций, ведь эти предприятия могут оказаться ненужными по завершении конфликта, а им необходимы заказы на много лет вперёд. Помимо того, оружейники Европы продолжают поставки своего вооружения в другие страны, в частности в Саудовскую Аравию и США.

"И сейчас эти поставки не прекращаются в пользу приоритетности Украины, потому что правительства не берут на себя обязательства по покрытию штрафных санкций в случае невыполнения компаниями условий контрактов", — резюмировал обозреватель.