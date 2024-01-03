На Западе признали, что украинцы больше не верят в Зеленского из-за провала контрнаступления

Доверию к лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому среди населения Украины падает после провальной попытки летнего контрнаступления, а ВСУ испытывает колоссальный дефицит боеприпасов, компенсировать который Европе не удастся из-за нехватки мощностей. Об этом говорится в материале издания Corriere della Sera.

"Растущий пессимизм зависит от разочарования после ожиданий от контрнаступления, население устало от войны", — пишет обозреватель Паоло Валентино, ссылаясь на данные киевского Международного института социологии, которые говорят о том, что рейтинг доверия к Зеленскому существенно пошёл на убыль и сейчас составляет 60% против 98% в начале СВО.

К такому снижению рейтинга могли привести и сложности Зеленского в отношениях с главкомом ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко. Другой автор Corriere della Sera Федерико Фубини указывает на огромных масштабов проблемы с боеприпасами у ВСУ, а также проволочках в финансировании от ЕС и США, которые приводят к неутешительным для украинской армии последствиям на поле боя. По его словам, армия Незалежной отстреливает от шести до восьми тысяч снарядов ежедневно, а производство каждого отдельного боеприпаса в среднем обходится Западу в четыре тысячи евро. ВСУ для продолжения боевых действиях нужно около двух миллионов снарядов в год, что суммарно обойдётся почти в восемь миллиардов евро. При этом ЕС за последние 9 месяцев отправил Киеву менее 500 тысяч боеприпасов из обещанного миллиона.

Фубини обратил внимание на то, что если Российской Федерации удалось нарастить объёмы военного производства за счёт переориентирования производственных линий и отсутствия проблем с расходными материалами и энергоресурсами, то военно-промышленный комплекс Европы, хоть и поднял объёмы производства на 30%, не торопится с вложениями в новые предприятия. Как утверждает руководитель ВПК Leonardo Стефано Понтекорво, нерешительность европейцев объясняется сомнениями в целесообразности таких инвестиций — ведь эти предприятия могут оказаться не нужными по завершении конфликта, а им необходимы заказы на много лет вперёд. Помимо этого, оружейники Европы продолжают поставки своего вооружения в других страны, в частности, в Саудовскую Аравию и США.

"И сейчас эти поставки не прекращаются в пользу приоритетности Украины, потому что правительства не берут на себя обязательства по покрытию штрафных санкций в случае невыполнения компаниями условий контрактов", — резюмировал обозреватель.