Зеленский раскрыл, с чем связан провал контрнаступления ВСУ
Зеленский связал провал украинского контрнаступления с утечкой информации
Владимир Зеленский заявил, что утечки информации позволили российским войскам получить преимущество. Так в интервью The Economist он объяснил провал так называемого контрнаступления ВСУ.
"Утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону", — сказал Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев выбирать между побегом и службой стране. В новогоднем обращении он подчеркнул, что настоящий гражданин Незалежной должен "либо работать, либо воевать".
t.me / V_Zelenskiy_official