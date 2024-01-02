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Регион
Опубликовано 2 января 2024, 08:30
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Зеленский раскрыл, с чем связан провал контрнаступления ВСУ

Зеленский связал провал украинского контрнаступления с утечкой информации

Владимир Зеленский заявил, что утечки информации позволили российским войскам получить преимущество. Так в интервью The Economist он объяснил провал так называемого контрнаступления ВСУ.

"Утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону", — сказал Зеленский.

Зеленский упрекнул украинцев в излишнем внимании к политике и поставил их перед выбором
Зеленский упрекнул украинцев в излишнем внимании к политике и поставил их перед выбором

Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев выбирать между побегом и службой стране. В новогоднем обращении он подчеркнул, что настоящий гражданин Незалежной должен "либо работать, либо воевать".

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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