Нанеся террористические удары по мирному населению Белгорода, Владимир Зеленский только усугубил ситуацию, в которой находится Украина. Такой вывод сделали авторы материала, который появился в издании Asia Times.





"Зеленский делает ставку на то, что удары по российским городам усилят поддержку Запада. Это кажется маловероятным. Такие атаки могут привести к совершенно иным результатам для Украины и её сторонников, потому что Москва может наказать поставщиков ракет, что грозит привести к более широкому конфликту", — говорится в публикации.