"Может оказаться смертельной раной": В СМИ указали на роковую ошибку Зеленского
Asia Times: Зеленский ухудшил ситуацию Украины ударами ВСУ по Белгороду
Нанеся террористические удары по мирному населению Белгорода, Владимир Зеленский только усугубил ситуацию, в которой находится Украина. Такой вывод сделали авторы материала, который появился в издании Asia Times.
"Зеленский делает ставку на то, что удары по российским городам усилят поддержку Запада. Это кажется маловероятным. Такие атаки могут привести к совершенно иным результатам для Украины и её сторонников, потому что Москва может наказать поставщиков ракет, что грозит привести к более широкому конфликту", — говорится в публикации.
В материале также говорится, что такие действия со стороны Киева могут привести к полной потере поддержки западных партнёров, которые обеспокоены угрозой расширения конфликта. В частности, Запад может нарастить усилия по поиску мирного соглашения с РФ, прежде чем окончательно утратит контроль над ситуацией. Так, нападение на мирное население Белгорода стало ошибкой Зеленского, которое может стать для него "смертельной раной", подчеркнули авторы.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибло 25 человек. Известно, что ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. ВСУ продолжили обстрел города 2 января, в результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В течение дня в общей сложности было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха". А 3 января над Белгородской областью было сбито системами ПВО ещё двенадцать ракет. При обстреле села Солоти Валуйского городского округа со стороны ВСУ пострадала девочка. Также в городе объявляли авиационную опасность, к настоящему моменту она уже отменена.
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