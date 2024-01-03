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3 января, 12:45

"Может оказаться смертельной раной": В СМИ указали на роковую ошибку Зеленского

Asia Times: Зеленский ухудшил ситуацию Украины ударами ВСУ по Белгороду

Нанеся террористические удары по мирному населению Белгорода, Владимир Зеленский только усугубил ситуацию, в которой находится Украина. Такой вывод сделали авторы материала, который появился в издании Asia Times.

"Зеленский делает ставку на то, что удары по российским городам усилят поддержку Запада. Это кажется маловероятным. Такие атаки могут привести к совершенно иным результатам для Украины и её сторонников, потому что Москва может наказать поставщиков ракет, что грозит привести к более широкому конфликту", говорится в публикации.

В материале также говорится, что такие действия со стороны Киева могут привести к полной потере поддержки западных партнёров, которые обеспокоены угрозой расширения конфликта. В частности, Запад может нарастить усилия по поиску мирного соглашения с РФ, прежде чем окончательно утратит контроль над ситуацией. Так, нападение на мирное население Белгорода стало ошибкой Зеленского, которое может стать для него "смертельной раной", подчеркнули авторы.

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Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибло 25 человек. Известно, что ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. ВСУ продолжили обстрел города 2 января, в результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В течение дня в общей сложности было сбито 26 украинских ракет, в их числе "Точка-У" и "Ольха". А 3 января над Белгородской областью было сбито системами ПВО ещё двенадцать ракет. При обстреле села Солоти Валуйского городского округа со стороны ВСУ пострадала девочка. Также в городе объявляли авиационную опасность, к настоящему моменту она уже отменена.

Обложка ©

Getty Images / Drew Angerer

Юрий Лысенко
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