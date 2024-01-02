Киев попытался атаковать Белгород ракетами "Точка-У" и "Ольха"
Минобороны РФ: ПВО уничтожила ракеты "Точка-У" и "Ольха" в Белгородской области
Средства противовоздушной обороны сбили над территорией Белгородской области две украинские ракеты "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО две ракеты ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха" были уничтожены над Белгородской областью", — уточнили в ведомстве.
Лайф сообщал, что во вторник, 2 января, российская ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к Белгороду, это подтвердили в Минобороны РФ. Через некоторое время силы ПВО сбили ещё пять ракет РСЗО "Ольха", а во время третьей попытки атаки ВСУ системами ПВО было сбито ещё восемь ракет. В результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В результате четвёртой атаки было уничтожено девять воздушных целей. Таким образом, в течение дня было поражено 26 украинских ракет.