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2 января, 20:47

Киев попытался атаковать Белгород ракетами "Точка-У" и "Ольха"

Минобороны РФ: ПВО уничтожила ракеты "Точка-У" и "Ольха" в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны сбили над территорией Белгородской области две украинские ракеты "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха". Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО две ракеты ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха" были уничтожены над Белгородской областью", — уточнили в ведомстве.

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде четвёртый раз за день
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде четвёртый раз за день

Лайф сообщал, что во вторник, 2 января, российская ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к Белгороду, это подтвердили в Минобороны РФ. Через некоторое время силы ПВО сбили ещё пять ракет РСЗО "Ольха", а во время третьей попытки атаки ВСУ системами ПВО было сбито ещё восемь ракет. В результате атаки погиб один человек, пострадало 11. В результате четвёртой атаки было уничтожено девять воздушных целей. Таким образом, в течение дня было поражено 26 украинских ракет.

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Минобороны РФ

Оксана Попова
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