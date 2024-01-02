Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде четвёртый раз за день

В Белгороде звучит сирена ракетной опасности, жителей города просят не подходить к окнам или спуститься в безопасное место в случае нахождения на улице. Предупреждение опубликовал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: коридор, ванная, туалет, кладовая. Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он в телеграм-канале.