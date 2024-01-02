Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде четвёртый раз за день
В Белгороде звучит сирена ракетной опасности, жителей города просят не подходить к окнам или спуститься в безопасное место в случае нахождения на улице. Предупреждение опубликовал в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: коридор, ванная, туалет, кладовая. Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, во вторник, 2 января, российская ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к городу, что подтвердили в Минобороны РФ. В регионе три раза за сутки звучал сигнал воздушной тревоги. Через некоторое время силы ПВО сбили ещё пять ракет РСЗО "Ольха", а во время третьей попытки атаки ВСУ системами ПВО было сбито ещё восемь ракет. Таким образом, за сутки над регионом сбили 17 украинских ракет. В результате атаки погиб один человек, пострадало 11.
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