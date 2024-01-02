МО РФ: над Белгородской областью силы ПВО уничтожили четыре ракеты РСЗО "Ольха" 2 января, 10:53 В Минобороны РФ подтвердили, что ПВО сбила четыре ракеты ВСУ на подлёте к Белгороду. Обложка © ТАСС / DPA / Ilia Yefimovich

В Минобороны РФ подтвердили уничтожение четырёх украинских ракет в небе над Белгородской областью, о чём ранее сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. Как уточнили в ведомстве, ВСУ использовали РСЗО "Ольха".

"Около 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", — говорится в телеграм-канале министерства.

Кроме того, украинская армия выпустила четыре ракеты в сторону Белгорода, все они успешно уничтожены дежурными силами ПВО России ещё на подлёте к городу.

Авторы Татьяна Миссуми