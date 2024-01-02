Регион

Уведомления отключены

Новости
Новый год
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Над Белгородской областью сбили ещё пять ракет РСЗО "Ольха"

На борту загоревшегося в Токио самолёта было 379 человек, все эвакуированы

МО РФ: над Белгородской областью силы ПВО уничтожили четыре ракеты РСЗО "Ольха"

Пострадал один человек: Силы ПВО сбили четыре воздушные цели на подлёте к Белгороду

Пассажирский самолёт Japan Airlines загорелся при посадке в аэропорту Токио

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде

"Сломал пару рёбер": Шахматист Карякин едва не погиб в зоне СВО в Херсонской области

В Минобороны сообщили подробности нештатного схода боеприпаса в Воронежской области

Сальдо сообщил о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС

Число жертв серии мощных землетрясений в Японии увеличилось до 48

МО РФ: над Белгородской областью силы ПВО уничтожили четыре ракеты РСЗО "Ольха"

2 января, 10:53
В Минобороны РФ подтвердили, что ПВО сбила четыре ракеты ВСУ на подлёте к Белгороду. Обложка © ТАСС / DPA / Ilia Yefimovich

В Минобороны РФ подтвердили, что ПВО сбила четыре ракеты ВСУ на подлёте к Белгороду. Обложка © ТАСС / DPA / Ilia Yefimovich

В Минобороны РФ подтвердили уничтожение четырёх украинских ракет в небе над Белгородской областью, о чём ранее сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. Как уточнили в ведомстве, ВСУ использовали РСЗО "Ольха".

"Около 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха", говорится в телеграм-канале министерства.

Кроме того, украинская армия выпустила четыре ракеты в сторону Белгорода, все они успешно уничтожены дежурными силами ПВО России ещё на подлёте к городу.

ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, производившим ракеты и БПЛА
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, производившим ракеты и БПЛА

Ранее во вторник, 2 января, в Белгороде объявлялась воздушная тревога. Позднее сигнал ракетной опасности отменили. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что российская ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к городу. Один человек пострадал. Позже белгородские власти вновь сообщили о воздушной тревоге.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!