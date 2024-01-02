Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде
Гладков: В Белгороде запущена сирена ракетной опасности
В Белгороде звучит воздушная тревога. Обложка © ТАСС / Павел Колядин
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде вновь объявлена воздушная тревога, горожан просят укрыться в убежищах. Об этом чиновник написал в телеграм-канале.
"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие", — указал Гладков.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибло 25 человек. Ранения получили свыше ста жителей, примерно четверть с тяжёлыми травмами доставлена в Москву. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.