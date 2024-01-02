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Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде

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Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде

Гладков: В Белгороде запущена сирена ракетной опасности

2 января, 09:23
В Белгороде звучит воздушная тревога. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

В Белгороде звучит воздушная тревога. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде вновь объявлена воздушная тревога, горожан просят укрыться в убежищах. Об этом чиновник написал в телеграм-канале.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие", — указал Гладков.

Власти выплатят родным погибших при обстреле Белгорода по три миллиона рублей
Власти выплатят родным погибших при обстреле Белгорода по три миллиона рублей

Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибло 25 человек. Ранения получили свыше ста жителей, примерно четверть с тяжёлыми травмами доставлена в Москву. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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