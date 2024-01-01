Власти выплатят родным погибших при обстреле Белгорода по три миллиона рублей

Близкие жертв обстрела Белгорода со стороны ВСУ, произошедшего 30 декабря, получат по три миллиона рублей. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Формируем списки по выплатам семьям погибших и раненых. Родственникам погибших будет выплачено по три миллиона рублей. Такую же сумму мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО. Выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных", — отметил он в своём телеграм-канале в понедельник, 1 января.