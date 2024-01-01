Власти выплатят родным погибших при обстреле Белгорода по три миллиона рублей
Гладков: Родные жертв атаки ВСУ на Белгород, произошедшей 30 декабря, получат по 3 млн рублей
Близкие жертв обстрела Белгорода со стороны ВСУ, произошедшего 30 декабря, получат по три миллиона рублей. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Формируем списки по выплатам семьям погибших и раненых. Родственникам погибших будет выплачено по три миллиона рублей. Такую же сумму мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО. Выплаты будут производиться сразу после окончания новогодних и рождественских выходных", — отметил он в своём телеграм-канале в понедельник, 1 января.
Он добавил, что пострадавшим, которые получили средний или тяжкий вред здоровью, полагается 500 тысяч рублей. Мэр города Валентин Демидов сообщил, что в результате обстрела повреждено 457 квартир. С 3 января в них должна начаться установка окон.
Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибло 25 человек. Ранения получили свыше ста жителей, примерно четверть с тяжёлыми травмами доставлена в Москву. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.
ТАСС / Павел Колядин