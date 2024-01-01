Студент погиб при атаке ВСУ на Белгород. Он собирался жениться

Одной из жертв обстрела Белгорода со стороны ВСУ, произошедшего 30 декабря, стал студент-айтишник Михаил Иванкив. Во время случившегося парень стоял на остановке — он собирался поехать домой после покупки новогодних подарков. 14 февраля ему могло бы исполниться 23 года. Его девушка до сих пор не верит в происходящее — в этом году они собирались пожениться, сообщает телеграм-канал SHOT.

Отец студента, погибшего при обстреле Белгорода, рассказал о трагедии. Видео © Telegram / SHOT

"Вся надежда наша. Мы увидели в телеграм-канале сообщение, что площадь обстреливают. Я предположил, что он будет находиться там. Я поехал искать его. Сначала искал по городу, а потом дозвонился. Телефон не отвечал долго. Потом доктора сказали, что он в тяжёлом состоянии", — рассказал отец Михаила.

Медики сообщили мужчине, что его сын в реанимации. Михаила долго оперировали, однако спасти молодого человека не удалось. 10 лет назад семья переехала из Пскова в Белгород, где супруги построили дом и занялись воспитанием детей.

Другой погибший — 37-летний механик Андрей Лаптев. Во время атаки на город он находился за рулём, ехал домой с работы. Тесть погибшего рассказал, что дочь и внук ждали, когда же вернётся Андрей. Семья собиралась вместе покупать ёлку, а когда начались обстрелы, мужчина перестал выходить на связь. Его супруга стала обзванивать больницы, однако никакие сведения получить не удалось. О смерти мужа женщина узнала из соцсетей — она увидела горящее авто, в котором находился её супруг. Сейчас машина на спецстоянке. Андрея похоронят 2 января.