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1 января, 17:27

Студент погиб при атаке ВСУ на Белгород. Он собирался жениться

SHOT: При обстреле Белгорода погибли 22-летний студент и 37-летний механик

Одной из жертв обстрела Белгорода со стороны ВСУ, произошедшего 30 декабря, стал студент-айтишник Михаил Иванкив. Во время случившегося парень стоял на остановке — он собирался поехать домой после покупки новогодних подарков. 14 февраля ему могло бы исполниться 23 года. Его девушка до сих пор не верит в происходящее — в этом году они собирались пожениться, сообщает телеграм-канал SHOT.

Отец студента, погибшего при обстреле Белгорода, рассказал о трагедии. Видео © Telegram / SHOT

"Вся надежда наша. Мы увидели в телеграм-канале сообщение, что площадь обстреливают. Я предположил, что он будет находиться там. Я поехал искать его. Сначала искал по городу, а потом дозвонился. Телефон не отвечал долго. Потом доктора сказали, что он в тяжёлом состоянии", — рассказал отец Михаила.

Медики сообщили мужчине, что его сын в реанимации. Михаила долго оперировали, однако спасти молодого человека не удалось. 10 лет назад семья переехала из Пскова в Белгород, где супруги построили дом и занялись воспитанием детей.

Другой погибший — 37-летний механик Андрей Лаптев. Во время атаки на город он находился за рулём, ехал домой с работы. Тесть погибшего рассказал, что дочь и внук ждали, когда же вернётся Андрей. Семья собиралась вместе покупать ёлку, а когда начались обстрелы, мужчина перестал выходить на связь. Его супруга стала обзванивать больницы, однако никакие сведения получить не удалось. О смерти мужа женщина узнала из соцсетей — она увидела горящее авто, в котором находился её супруг. Сейчас машина на спецстоянке. Андрея похоронят 2 января.

Тесть погибшего при обстреле Белгорода механика рассказал о трагедии. Видео © Telegram / SHOT

Число жертв удара ВСУ по Белгороду выросло до 25, умерла четырёхлетняя девочка
Число жертв удара ВСУ по Белгороду выросло до 25, умерла четырёхлетняя девочка

Как сообщал Лайф, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибло 25 человек. Ранения получили свыше ста жителей, примерно четверть с тяжёлыми травмами доставлена в Москву. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Осипов
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