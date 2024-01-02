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2 января, 10:20

В Белгороде второй раз за день запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде вторй раз за день запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие", — указал глава региона.

Ранее во вторник, 2 января, в Белгороде уже объявлялась воздушная тревога. Позднее сигнал ракетной опасности отменили. Гладков сообщал, что российская ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к городу. Один человек пострадал.

Власти выплатят родным погибших при обстреле Белгорода по три миллиона рублей
Власти выплатят родным погибших при обстреле Белгорода по три миллиона рублей
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ТАСС / Павел Колядин

Иван Косицын
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