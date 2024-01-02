Регион

Уведомления отключены

2 января, 10:12

Пострадал один человек: Силы ПВО сбили четыре воздушные цели на подлёте к Белгороду

Гладков: На подлёте к Белгороду сбиты четыре воздушные цели, есть пострадавший

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что российская ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к городу.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбиты четыре воздушные цели на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле",написал Гладков в телеграм-канале.

По предварительной информации, есть один пострадавший. Мужчина получил осколочные ранения рук и ног, его доставляют в больницу в тяжёлом состоянии. В настоящее время уточняется информация о разрушениях. Оперативные и аварийные службы работают на месте инцидента.

Власти выплатят родным погибших при обстреле Белгорода по три миллиона рублей
Власти выплатят родным погибших при обстреле Белгорода по три миллиона рублей

Во вторник, 2 января, в Белгороде вновь была объявлена воздушная тревога. Гладков просил жителей спуститься в укрытия.

Напомним, 30 декабря Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. По последним данным, в результате случившегося погибло 25 человек. Ранения получили свыше ста жителей, примерно четверть с тяжёлыми травмами доставлена в Москву. По данным Минобороны РФ, ВСУ били ракетами в кассетном снаряжении и снарядами РСЗО Vampire. Российские войска в ответ нанесли "удары возмездия" по Украине.

Обложка ©

ТАСС / Павел Колядин

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров