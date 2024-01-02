Пострадал один человек: Силы ПВО сбили четыре воздушные цели на подлёте к Белгороду

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что российская ПВО сбила четыре воздушные цели на подлёте к городу.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбиты четыре воздушные цели на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", — написал Гладков в телеграм-канале.

По предварительной информации, есть один пострадавший. Мужчина получил осколочные ранения рук и ног, его доставляют в больницу в тяжёлом состоянии. В настоящее время уточняется информация о разрушениях. Оперативные и аварийные службы работают на месте инцидента.