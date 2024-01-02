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ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, производившим ракеты и БПЛА

Минобороны: ВС РФ ударили по объектам ВПК Украины, выпускавшим ракеты и дроны

2 января, 10:45
ВС РФ нанесли удар по военным объектам Украины. Обложка © ТАСС / АР

ВС РФ нанесли удар по военным объектам Украины. Обложка © ТАСС / АР

Российские войска поразили украинские цеха по производству и ремонту военной техники, расположенные в Киеве и окрестностях, в том числе под огневой удар попали склады с западным оружием. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах", — уточнили в ведомстве.

Также российские военные уничтожили места хранения ракет, снарядов и авиационных средств поражения, которые киевский режим получил от западных стран. В министерстве подчеркнули, что все объекты поражены, цель удара достигнута.

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Напомним, сегодня, 2 января, воздушная тревога на Украине продлилась рекордные три с половиной часа. В Киеве и области, по данным украинских СМИ, загорелись цеха по производству беспилотников ВСУ, а также во время взрывов были уничтожены топливные резервуары. Взрывы звучали во многих регионах страны.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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