ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, производившим ракеты и БПЛА Минобороны: ВС РФ ударили по объектам ВПК Украины, выпускавшим ракеты и дроны 7826 7826 ВС РФ нанесли удар по военным объектам Украины. Обложка © ТАСС / АР

Российские войска поразили украинские цеха по производству и ремонту военной техники, расположенные в Киеве и окрестностях, в том числе под огневой удар попали склады с западным оружием. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах", — уточнили в ведомстве.

Также российские военные уничтожили места хранения ракет, снарядов и авиационных средств поражения, которые киевский режим получил от западных стран. В министерстве подчеркнули, что все объекты поражены, цель удара достигнута.

Напомним, сегодня, 2 января, воздушная тревога на Украине продлилась рекордные три с половиной часа. В Киеве и области, по данным украинских СМИ, загорелись цеха по производству беспилотников ВСУ, а также во время взрывов были уничтожены топливные резервуары. Взрывы звучали во многих регионах страны.

Авторы Татьяна Миссуми