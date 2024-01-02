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2 января, 04:11

Российские бойцы пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Минобороны: ВС РФ пресекли попытку ВСУ переправиться на левый берег Днепра

Украинские военные не оставляют попыток переправиться на левый берег Днепра, однако все они терпят неудачи. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, российские силы уничтожают ВСУ прямо на подходе к берегу.

В Минобороны напомнили, что разведка ВС РФ ведёт регулярный мониторинг обстановки на правом берегу, что позволяет своевременно выявлять вражеские цели. После этого расчёты миномётов начинают наносить удары по живой силе и лодкам противника, которые ежедневно пытаются высадиться и закрепиться в островной зоне Днепра.

"Накануне было выявлено скопление личного состава националистических подразделений ВСУ, готовившихся к очередной попытке переброски через реку. После получения целеуказания расчёт 120-мм миномёта 2Б11 в считаные минуты занял огневую позицию, рассчитал исходные данные для стрельбы и точным огнём поразил цель", — рассказали в оборонном ведомстве.

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Ранее стало известно, что украинская морская пехота за полтора месяца потеряла 50 плавсредств в районе населённого пункта Крынки, расположенного на левом берегу Днепра. Там окопались военнослужащие Вооружённых сил Украины, которых снабжали морпехи.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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