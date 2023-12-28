Украинская морская пехота за полтора месяца потеряла 50 плавсредств в районе населённого пункта Крынки, расположенного на левом берегу Днепра. Как пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на данные разведаналитика Эндрю Перпетуа, там окопались военнослужащие Вооружённых сил Украины, которых снабжали морпехи.

"За шесть недель с тех пор, как 35-я бригада украинской морской пехоты впервые форсировала широкую реку Днепр и заняла плацдарм в Крынках на контролируемом Россией левом берегу реки, морская пехота и войска поддержки потеряли много лодок. Сколько? По данным аналитика Эндрю Перпетуа, около 50 лодок повреждены или затоплены," — пишет Экс.

Аналитик рассказал, что незадолго до католического Рождества российские войска поразили украинский БМК-Т — буксирно-моторный катер. Эксперт отмечает, что факт использования военнослужащими ВСУ таких транспортных средств может говорить о том, что украинцы не собираются строить понтонные мосты через Днепр, а пытаются снабжать закрепившихся на левом берегу вээсушников с помощью оставшихся в наличии плавсредств.

"Чем больше лодок русские повредят или потопят, тем ещё больше могут отчаяться украинцы — и тем больше странных судов они могут задействовать, чтобы обеспечить снабжение плацдарма в Крынках", — заключил обозреватель.