На Украине умерла прибывшая из Соединённого Королевства Кэтрин Мельничук, которая была наёмницей Вооружённых сил Украины. Как сообщает украинская волонтёрская организация Project Konstantin в социальных сетях, женщина была найдена мёртвой в собственной постели.

Волонтёры рассказали, что её труп обнаружили в минувшее воскресенье, 24 декабря. Также в сообщении говорится, что её смерть "не рассматривается как подозрительная". В то же время они рассказали, что на данный момент пытаются организовать прибытие её родственников в Незалежную и помочь с доставкой её тела на родину.