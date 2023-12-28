На Украине в постели найдена мёртвой британская наёмница ВСУ
Project Konstantin: Британскую наёмницу ВСУ Мельничук нашли мёртвой в постели
Наёмница Кэтрин Мельничук. Обложка © X / menacemedics
На Украине умерла прибывшая из Соединённого Королевства Кэтрин Мельничук, которая была наёмницей Вооружённых сил Украины. Как сообщает украинская волонтёрская организация Project Konstantin в социальных сетях, женщина была найдена мёртвой в собственной постели.
Наёмница Кэтрин Мельничук. Обложка © X / Project Konstantin
Волонтёры рассказали, что её труп обнаружили в минувшее воскресенье, 24 декабря. Также в сообщении говорится, что её смерть "не рассматривается как подозрительная". В то же время они рассказали, что на данный момент пытаются организовать прибытие её родственников в Незалежную и помочь с доставкой её тела на родину.
Помимо этого, смерть девушки подтвердила занимавшаяся в прошлом году волонтёрством на Украине медик из английского Болтона Венди Уоррингтон. В своём посте она назвала умершую "другом" и рассказала, что наёмница носила позывной Апач.
Ранее Лайф писал, что в зоне специальной операции ликвидирован 21-летний американский наёмник Итан Хертвек. Сообщается, что 15 декабря подразделение Хертвека атаковали российские войска, наёмник был убит.